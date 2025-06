Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Dachstuhlbrand in der Teichstraße

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.06.2025, gegen 14.20 Uhr, wurde der Feuerwehr starker, schwarzer Rauch aus einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Teichstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte bereits der Dachstuhl. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. In kurzer Zeit löschte die Feuerwehr den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

