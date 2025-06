POL-FR: Albbruck: Alkoholisierter Fahrer kollidierte mit Felswand

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 22.06.2025 gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Eggingen. Ein 71-jähriger Pedelec - Fahrer befuhr den Buchenlohweg bergab und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Am Fahrrad ...

mehr