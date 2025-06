Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Brand von Mülltonnen breitet sich auf Hausfassade aus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.06.2025, gegen 12.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Haus in die Röttlerstraße in Maulburg gerufen. Vor dem Wohnhaus stehende Mülltonnen würden brennen. Der Brand breitete sich in der Folge an der Fassade sowie der Holztreppe zum Haupteingang nach oben aus. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht und ein Vollbrand des Haus verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch das THW im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell