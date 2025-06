POL-FR: Rheinfelden: Widerstand und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei City-Kirmes

Freiburg (ots) - Am Samstag, 21.06.2025, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft während eines Fußballspieles eine schwarze Umhängetasche aus einer unverschlossenen Umkleidekabine eines Vereinsheimes in der Steinenstraße in Herten. In der Umhängetasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse und Kopfhörer. ...

