Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einschleichdiebstahl bei Seniorin

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 17.00 Uhr, begab sich ein unbekannter Mann zu der Wohnanschrift einer 90-jährigen Seniorin in der Straße Fecampring in Rheinfelden und gab sich als Partner der Reinigungskraft der 90-Jährigen aus. Im Glauben es handele sich tatsächlich um den Partner der Reinigungskraft gewährte die Seniorin dem Unbekannten Einlass. Dieser soll sich ausgiebig in der Wohnung umgeschaut haben und wollte wissen, wo die Seniorin ihren Schmuck aufbewahre. Da die Seniorin keinen Schmuck besitze könne sie diesen auch nicht aufbewahren. Nachdem der Unbekannte wohl keine Wertsachen auffinden konnte, verließ er die Wohnung wieder. Der Unbekannte war zwischen 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine braune Hautfarbe. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

