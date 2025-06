Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Seniorin wird Opfer eines Einschleichdiebstahls - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.06.2025, wurde eine 84-jährige Seniorin Opfer eines Einschleichdiebstahls. Gegen 11.45 Uhr bemerkte sie in ihrem Haus in der Alemannenstraße eine männliche Person, welcher versuchte sich hinter der angelehnten Küchentür zu verstecken. Als die Seniorin den Unbekannten ansprach meinte dieser jemand anderen besucht zu haben. Er fragte nach einem Glas Wasser und erhielt eine Flasche Wasser von der Seniorin. Danach verließ der Unbekannte das Haus über den angrenzenden Schwarzen Weg. Erst später bemerkte die Seniorin das Fehlen von Bargeld aus ihrer Geldbörse sowie das Fehlen von Goldschmuck, welcher zuvor im Schlafzimmer lag. Hier ist nicht bekannt, wie der Unbekannte in die Wohnung der Seniorin gelangte und wie lange er sich darin aufhielt. Die Seniorin bemerkte diesen erst in der Küche. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zwischen 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle, lockige Kurzhaarfrisur, gepflegtes Erscheinungsbild. Der Unbekannte trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Er sprach Hochdeutsch. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

