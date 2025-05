Feuerwehr Rostock: Brand in Industrieanlage im Rostocker Stadtteil Hinrichsdorf am 16.05.2025 um 03:27 Uhr

Rostock (ots) - Wasserrohrbruch führt zu größerem Feuerwehreinsatz in Rostock - Dierkow, am 23.04.2025 um 10:20 Uhr Am Vormittag des 23.04.2025 kam es zu einem größeren Wasserrohrbruch im Bereich des Kurt-Schumacher-Rings in Rostock. Daraufhin erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Rostock mehrere Notrufe ...

mehr