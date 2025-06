Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Kind in Fußgängerzone angefahren

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 21.06.2025, kurz vor 14:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger mit seinem eScooter die Fußgängerzone in der Waldshuter Kaiserstraße. Dabei berührte er eine vierjährige Fußgängerin, die daraufhin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der eScooter-Fahrer entfernte sich, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Einem Zeuge war es möglich, den Beschuldigten zu fotografieren, woraufhin dieser durch eine Streife des Polizeireviers Waldshut im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden konnte. Eine Anzeige gegen den 34-Jährigen wird an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell