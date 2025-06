Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.06.2025 gegen 21:45 Uhr soll es in der Straße "Unteren Flüh" in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen sein. Ein 24-Jähriger soll dort zunächst von einem bislang unbekannten Täter angepöbelt und festgehalten worden sein. Anschließend soll der Täter mit seinem Handy Unterstützung organisiert haben. In diesem Zusammenhang soll ein grauer Mercedes ML mit mehreren Personen vorgefahren sein. Ein bislang unbekannter Passant soll die Parteien getrennt haben, woraufhin sich die Beteiligten in verschiedene Richtungen entfernt haben sollen. Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind bislang noch unklar. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934 -0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum grauen Mercedes ML und den Insassen geben können oder die diese Auseinandersetzung beobachtet haben. Auch der Passant, der die Parteien getrennt haben soll, wird gebeten, sich zu melden.

