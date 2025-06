Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer stürzt beim Auffahren auf die Autobahn - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Beim Auffahren auf die Autobahn A 98 stürzte am Sonntag, 22.06.2025, gegen 13.50 Uhr, ein 28-jähriger Motorradfahrer. Der Motorradfahrer befuhr die Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Richtung Rheinfelden und verlor beim Auffahren auf die Autobahn die Kontrolle über das Krad. Er stürzte und kam nach etwa 10 Metern auf der rechten Fahrspur zum Liegen. Mit dem Verdacht einer Handgelenksfraktur brachte der Rettungsdienst den 28-Jährigen in ein Krankenhaus.

