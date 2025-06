Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozius bei Sturz verletzt (16.06.2025)

Reichenau (ots)

Ein Motorradfahrer und sein Sozius haben bei einem Sturz am Montagabend an der "Hochwart" Verletzungen erlitten. Gegen 20.15 Uhr fuhren ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger mit einer Yamaha von der "Hochwart" kommend in Richtung Hochwartstraße. In einer Linkskurve geriet der 18-Jähriger mit seiner Maschine nach rechts neben die Straße und kamen in der Folge im Schotter ins Schleudern, woraufhin sie stürzten. Ein durch einen Passanten verständigter Rettungswagen brachte die beiden verletzten Jungs zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

