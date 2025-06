Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dingelsdorf, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Campingplatzes - grauen VW Bus angefahren und geflüchtet (15.06.2025)

KN-Dingelsdorf (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagmorgen, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Campingplatzes in der Fließhornstraße ereignet hat. Vermutlich touchierte ein unbekannter Autofahrer mit einem Wohnanhänger den geparkten grauen VW Bus im Bereich der Fahrerseite. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-0 entgegen.

