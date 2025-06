Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) NACHTRAG: Polizei sucht Zeugen - Unfall auf der A81 - Citroen touchiert Nissan und zieht zwei weitere Autos in Mitleidenschaft - zwei Verletzte (14.06.2025)

A81, Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos ist es am Samstagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau gekommen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6056239)

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können sich unter der Tel. 07733 99600-0 zu melden.

Ursprungsmeldung:

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos ist es am Samstagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr ein 89-Jähriger mit einem Citroen Berlingo in Richtung Singen. Im stockenden Verkehr touchierte er in der Folge aus bislang unbekannter Ursache einen vor ihm langsam fahrenden Nissan eines 59-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der Citroen ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt bereits stehenden Renault Twingo einer 24-Jährigen, der sich dadurch auf einen VW T-Roc schob. Der Berlingo kippte indes um, rutschte über die Fahrbahn und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach im Grünstreifen liegen. Sowohl der 89-Jährige als auch die 24-Jährige erlitten durch die Kollision Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Citroen und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn teilweise voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Fahrbahn.

