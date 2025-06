Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt Mitarbeiter einer Gaststätte ins Gesicht (17.06.2025)

Konstanz (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei, nachdem ein Unbekannter einen Mitarbeiter einer Gaststätte in der Konzilstraße in der Nacht auf Dienstag angegriffen und verletzt hat. Gegen 1 Uhr bat der 31-jährige Mitarbeiter den unbekannten Mann auf das Lokal "Pfiff" zu verlassen, was diesem offensichtlich missfiel. Nach wiederholter Aufforderung und zunehmend aggressivem Verhalten des Unbekannten, schlug der Mann dem 31-Jährigen plötzlich mit der Faust - eine brennende Zigarette zwischen den Fingern - ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Zu ihm ist lediglich bekannt, dass er ein dunkelblaues Poloshirt aus Trikotstoff und eine Basecap trug.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

