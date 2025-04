Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Musikschule

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (26.04.2025), zwischen 00:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam in die Musikschule in der Schulstraße ein. Im Innern des Gebäudes, wo verschiedene Vereine und Organisationen ansässig sind, wurde weiter versucht in die Räumlichkeiten des Jugendrotkreuzes zu gelangen, was jedoch misslang. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 01756 4352 0 und der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Telefon 0711 839902 0 nehmen telefonisch oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

