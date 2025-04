Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Nufringen: Aufbruch von Staubsauger-Automaten in Waschanlage

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (25.04.2025) zwischen 21:00 Uhr und 22:20 Uhr brachen zwei männliche, bislang unbekannte Täter, die Staubsauger-Automaten einer Waschanlage in der Ferdinand-Porsche-Straße in Nufringen auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Die Täter waren maskiert und fielen im Vorfeld der Tat mit einer schwarzen Limousine im dortigen Industriegebiet auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07034 2539 0 mit dem Polizeiposten Gärtringen, alternativ unter der Telefonnummer 07032 2708 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

