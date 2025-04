Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Korntal - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (25.04.2025) ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A81 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Leonberg zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 68-jährige Fahrer eines Opel Mokka erkannte mutmaßlich ein Stauende zu spät und versuchte noch auszuweichen. In der Folge kollidierte er mit dem neben ihm fahrenden PKW Ford Mondeo einer 41-Jährigen. Diese wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den Skoda Kamiq eines 56-Jährigen geschleudert. Die 41-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 26.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

