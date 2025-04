Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 29-Jähriger rastet aus und tritt Tür eines Linienbusses ein (23.04.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Mann am Mittwochabend an einem am Busbahnhof haltenden Linienbus verursacht. Kurz vor Mitternacht rastete ein 29-Jähriger am Busbahnhof derart aus, dass er mehrfach gegen die Verglasung der Tür des wartenden Busses trat, so dass diese zerbrach. Eine zufällig vorbeifahrende Streife brachte den aggressiven Mann unter Kontrolle und zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Revier. Dort ergab ein Alkoholtest bei dem 29-Jährigen einen Wert von rund 1,6 Promille. Infolge der Tritte gegen die Glastür erlitt er zudem eine kleine Schnittverletzung.

