POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte machen sich an Autos zu schaffen (24.04.2025)

Schramberg (ots) - Am Dienstagmittag ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Haas-Straße zu einem Brand mit insgesamt neun verletzten Personen gekommen. Gegen 12:00 Uhr geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Heizstrahler aus bislang ungeklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung in ...

mehr