Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Radfahrer quert Straße und wird von Auto erfasst (23.04.2025)

Singen, K6158 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6158 zwischen Rickelshausen und Überlingen am Ried ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Ein 85-jähriger Radler war auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg in Richtung Überlingen a.R. unterwegs. Als er die Straße querte um auf den gegenüberliegenden Radweg zu wechseln übersah er einen in die gleiche Richtung fahrenden BMW Mini einer 42-Jährigen und stieß mit dem Auto zusammen. Der 85-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 2.500 Euro, am Fahrrad des Seniors entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell