Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 26.04.2025, gegen 18:30 Uhr überquerten eine 37-jährige Fußgängerin und deren 14-jährige Begleitung die Schwertstraße in Sindelfingen auf Höhe der Nummer 37. Von der Eschenbrünnlestraße aus kam ein Renault auf der Schwertstraße angefahren und erfasste die querende 14-jährige Fußgängerin, welche hinter der 37-Jährigen lief, am Rücken. Die 14-jährige Fußgängerin prallte gegen die Motorhaube des Pkw, stürzte zu Boden und wurde in der Folge hierdurch leicht verletzt. Zwischen der noch unbekannten Beifahrerin des Renault und den beiden Fußgängerinnen kam es zu einem kurzen Wortgefecht, die noch unbekannte Fahrerin des Renault stieg nicht aus. Anschließend verließ der Renault unerlaubt die Unfallstelle. Ermittlungen zur verantwortlichen Fahrerin des Renault dauern an.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell