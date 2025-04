Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrecher auf frischer Tat gestört

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagabend (25.04.2025) gegen 22:45 Uhr wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Hörmann-Straße unsanft durch das Klirren einer eingeschlagenen Fensterscheibe aus dem Schlaf gerissen. Der bislang unbekannte Täter war durch das zerstörte Fenster in das Gebäude eingedrungen und war bereits dabei im Wohnzimmer Schränke und Schubladen zu durchsuchen. Als er durch die Schreie der Bewohnerin gestört wurde, flüchtete er ohne Beute aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031 697 0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell