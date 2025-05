POL-HRO: Jugendliche Angler kentern beim Landen des Fangs

Schwerin (ots) - Gegen Mittag des 14. Mai 2025 kam es im Schweriner Ortsteil Warnitz an der Kreuzung Kleiner Kamp und Großer Kamp zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines PKW und eines Fahrrades. Die Radfahrerin musste durch einen herbeigerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus verbracht werden. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf dem Kleinen Kamp an die besagte Kreuzung ...

