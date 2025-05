Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der A24

Hoort/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A 24 wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam ein 60-jähriger Autofahrer unmittelbar vor dem Parkplatz Schremheide in Fahrtrichtung Hamburg mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken gelang es dem 60-Jährigen noch den PKW auf die Fahrbahn zurückzuführen, allerdings konnte er die Kollision mit drei weiteren Fahrzeugen auf dem Parkplatz Schremheide nicht verhindern. Sowohl der Fahrer als auch dessen 46-jähriger Beifahrer mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zu Verkehrseinschränkungen kam es nicht. Da Sekundenschlaf als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen gegen den Unfallverursacher wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

