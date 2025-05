Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei nimmt unbelehrbaren Graffiti-Maler in Gewahrsam

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen unbelehrbaren Graffiti-Maler auf frischer Tat stellen können. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der 25-jährige Mann bereits gegen 14:30 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße auf, als er einen Geschädigten zuerst mit der Hand in den Nacken geschlagen und später mit einem Hammer bedroht haben soll. Später konnten Polizisten den 25-Jährigen nach einem Zeugenhinweis gegen 17:00 Uhr an der Stadtkirche auf frischer Tat stellen, als er dort mit einem Pinsel großflächige Schriftzüge in dunkelblauer Abtönfarbe auf eine Mauer aufgetragen hat. Die Beamten sprachen ihm einen Platzverweis aus und nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. Als der Beschuldigte kurze Zeit später mit neuem Pinsel und hellblauer Abtönfarbe Schriftzüge an einen Geschäftseingang in der Friedrich-Naumann-Allee schmierte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen den 25-jährigen Syrer wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 4.000 Euro geschätzt.

