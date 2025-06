Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten: Tatverdächtiger nach Diebstahl festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 40-Jähriger soll am Mittwoch, 18.06.2025, Wertgegenstände aus einer unverschlossenen Wohnung in March-Hugstetten gestohlen haben. Als der Mann gegen 13 Uhr mit dem Diebesgut durch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses flüchten wollte, traf er auf den geschädigten Bewohner, der den Mann daraufhin festhielt. Nach einem kurzen Gerangel, bei welchem der Geschädigte verletzt wurde, flüchtete der Tatverdächtige mit einem Teil der Beute in eine nahegelegene öffentliche Toilette, wo er und ein mutmaßlicher Mittäter im Alter von 25 Jahren wenig später widerstandslos vorläufig festgenommen wurden.

Der dringend tatverdächtige 40-jährige Deutsche befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

oec

