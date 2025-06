Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim: Diebstahl von Autorädern auf Bahnhofsparkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 23.06.2025, montierten Unbekannte zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr von einem grauen VW Golf die vier Räder samt Spurplatten ab und hinterließen das Auto auf einem Holzbock. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße, welcher an die Westseite des Bahnhofs angrenzt. Dem 20-jährigen Besitzer des Autos ist durch den Diebstahl ein Schaden von rund 1000 EUR entstanden.

Der Polizeiposten Heitersheim (Tel.: 07634 5076-733) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0) Hinweise entgegen.

sw

