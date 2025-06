Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Fahrzeug kommt in Gegenverkehr und verursacht Unfall - Zwei leicht verletzte Personen

Freiburg (ots)

Von Schopfheim in Richtung Zell befuhr am Montag, 23.06.2026 gegen 16.00 Uhr eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo die B 317. Aus noch nicht bekannten Gründen geriet die 61-Jährige in Höhe der Abzweigung Hausen in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW Tiguan zusammen. Die 61-Jährige und auch der 72 Jahre alte Tiguan-Fahrer verletzten sich leicht und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die B 317 musste teilweise voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.

md/tb

