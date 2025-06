Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Weil am Rhein: Mann wird von mehreren Personen niedergeschlagen // hier: weitere Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall bei der Stadtbibliothek in der Humboldtstraße beobachtet haben.

Ursprungsmeldung:

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 21.20 Uhr, meldeten Zeugen mehrere männliche Person, welche in der Humboldtstraße auf einen Mann einschlagen und eintreten würden. Durch herbeieilende Zeugen entfernte sich die Personengruppe von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 19 Jahren vorläufig festgenommen werden. Der durch Schläge und Tritte verletzte 43-jährige Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

