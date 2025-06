Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Münstertal: Traktor gerät in Brand - Straße zeitweise komplett gesperrt

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.06.2025, gegen 13:30 Uhr, ist ein Traktor auf der Kreisstraße 4957 zwischen der Oberen Gasse und dem Stohren in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Nach derzeitigem kenntnisstand führte ein technischer Defekt dazu, dass der Traktor Feuer fing. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht benannt werden.

RM / PK / oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell