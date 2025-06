Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Fahrer fährt auf geparkten Lkw-Anhänger auf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 20.20 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, welcher mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, auf einen Lkw-Anhänger auf, der in der Belchenstraße geparkt war. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme, da ein Drogenvortest bei dem 33-Jährigen positiv auf Kokain verlief. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

