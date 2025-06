Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen zwei Radfahrern - ein Schwerverletzter

ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 07.00 Uhr, kam es in Röttelnweiler zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Beide wurden verletzt. Ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straße Röttelnweiler bergwärts und bog nach links in die Rinthelgass ein. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem 51-jährigen Fahrer eines Rennrades, der von der Rinthelgass kommend nach rechts in die Straße Röttelnweiler einbog. Der 51-jährige Fahrer des Rennrades wurde schwer verletzt. Der 41-jährige Pedelec-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell