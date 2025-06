Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall mit zwei leicht Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Renault Clio befuhr am Dienstag, 17.06.2025 gegen 16.20 Uhr ein 25 Jahre alter Mann den Hebelweg von Wallbach kommend in Richtung Schulstraße. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Audi. Der 62 Jahre alte Audi-Fahrer bremste sein Fahrzeug ab, woraufhin eine hinter ihm fahrende 61-jährige VW-Fahrerin auf sein Fahrzeug auffuhr. Der Clio rollte zeitgleich weiter und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Der 52 Jahre alte Beifahrer im Audi sowie der 25-Jährige wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Renault und am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am VW entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Dieser war weiterhin fahrbereit. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem hohen Kräfteaufkommen vor Ort.

md/tb

