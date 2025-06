POL-FR: POL-FR: Polizei warnt vor Quishing - Betrüger nutzen manipulierte QR-Codes zur Datenerlangung

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 15.06.2025, gegen 9.20 Uhr hatten Spaziergänger in einem Waldstück in Hinterzarten eine tote Person festgestellt. Aufgrund der Beschreibung und Bekleidung dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit dem 29.05.2025 in Hinterzarten vermisste Frau ...

mehr