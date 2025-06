Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer kommt in Gegenverkehr und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.06.2025, gegen 21.40 Uhr, kam ein mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 62-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Schönauer Straße in Zell, als er in Höhe der Hausnummer 15 mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Pkw-Fahrer kollidierte. Es wurde niemand verletzt. Ein Alkoholvortest bei dem 62-Jährigen ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

