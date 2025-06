Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 13.-15.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Jever

In der Zeit vom 12.06.2025, 21:00 Uhr bis 13.06.2025, 08:50 Uhr, wurde ein Zaunelement bei einem Privatgrundstück, Beim Tivoli 17 durch einen Verkehrsunfall beschädigt.

Ein Kraftfahrzeug kollidierte augenscheinlich mit dem Zaun und beschädigte diesen hierdurch. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Jever

Am 13.06.2025, gegen 20:00 Uhr, befuhren eine 55-jährige Fahrerin eines Pkw und ein 45-jähriger Fahrer eines Motorrades die Schützenhofstraße in Jever in Richtung in Richtung Rahrdum. In Höhe der Milchstraße beabsichtigte die Frau, mit ihrem Pkw nach links abzubiegen.

Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Motorradfahrer.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden und der 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Jever

Am 15.06.2025, gegen 11:00 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 28-jährigen Führer eines Pkw-Anhänger-Gespanns im Bereich der Schützenhofstraße in Jever.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Wangerland

Verkehrsunfallflucht in Horumersiel

Am 13.06.2025, in der Zeit von 18:45 Uhr, bis 20:10 Uhr, parkte eine Geschädigte ihren Pkw (Volvo C70, FRI-Kennung) auf einem Parkplatz im Bereich Am Tief 7, Horumersiel.

Als sie zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

