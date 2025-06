Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Kellnerportmonees

Jever (ots)

Am Donnerstag, den 12.06.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Addernhausener Straße in Jever zu einem Diebstahl. Ein Mann erschien während der Geschäftszeit in der Lokalität und gab an, ein Gespräch mit dem Geschäftsführer führen zu wollen. Da sich dieser jedoch kurzfristig nicht vor Ort befand, wurde der Mann gebeten, an einem Tisch im Bereich des Tresens zu warten.

Während der laufenden Kassenvorgänge wurde ein Kellnerportmonee mit einer geringen Bargeldmenge unter dem Tresen in der Kasse verstaut. Kurze Zeit später wurde der Verlust des Portmonees festgestellt. Die zwischenzeitlich verschwundene Person geriet schnell in Verdacht. Eine Rückfrage beim Geschäftsführer ergab, dass für diesen Tag kein Termin vereinbart war.

Durch die Aussagen eines weiteren Angestellten konnte der Mann jedoch namentlich bekannt gemacht werden - er hatte in der vergangenen Woche ein Gespräch mit dem Geschäftsführer bezüglich einer möglichen Anstellung geführt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

