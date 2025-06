POL-WHV: Diebstahl eines Mobiltelefons nach Verlust vom Autodach - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots) - Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zum 02.06.2025 gegen 03:45 Uhr in der Kiebitzstraße in Jever zu einem Fahrzeugbrand. Ein Anwohner war durch einen lauten Knall geweckt worden und entdeckte anschließend einen am Straßenrand geparkten Pkw, der im Motorraum in Vollbrand stand. Die Feuerwehr ...

mehr