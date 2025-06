Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nächtlicher Fahrzeugbrand in der Kiebitzstraße - Polizei geht von Brandstiftung aus

Jever (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zum 02.06.2025 gegen 03:45 Uhr in der Kiebitzstraße in Jever zu einem Fahrzeugbrand. Ein Anwohner war durch einen lauten Knall geweckt worden und entdeckte anschließend einen am Straßenrand geparkten Pkw, der im Motorraum in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen kamen nicht zu Schaden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der ausgebrannte Pkw auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch einen Kfz-Sachverständigen begutachtet. Das Ergebnis der Begutachtung liegt nun vor: Ein technischer Defekt als Brandursache kann ausgeschlossen werden. Vielmehr erhärteten sich im Zuge der Untersuchung die Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei bittet weiterhin dringend um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht vom 01. auf den 02. Juni im Bereich der Kiebitzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei Jever unter Tel. 04461/7449-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell