POL-WHV: Schulwegüberwachung: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße eiliger Eltern

Wilhelmshaven

Am heutigen Vormittag hat die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in den vergangenen Wochen verstärkt Schulwegkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Besonders im Fokus standen dabei Grundschulen, an denen die Sicherheit der Kinder durch das Verhalten einiger Eltern gefährdet wurde.

"Unsere offene Präsenz zeigte zunächst Wirkung - in den ersten Kontrollen konnten wir kaum Verstöße feststellen", erklärt Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit. Doch beim heutigen Einsatz an der Grundschule Stadtmitte in der Werftstraße/Störtebekerstraße zeigte sich ein anderes Bild: Die Polizei kontrollierte diesmal in ziviler Kleidung - mit deutlichem Erfolg.

Innerhalb von nur 20 Minuten stellten die Beamten sechs Park- bzw. Halteverstöße fest. In weiteren sechs Fällen waren mitgeführte Kinder nicht oder nicht ausreichend gesichert - teils fehlten sogar Kindersitze. In allen Fällen handelte es sich um Eltern, die ihre Kinder bis direkt vor das Schultor fahren wollten und sich dabei über geltende Verkehrsregeln hinwegsetzten. Einige reagierten mit Unverständnis auf das Eingreifen der Polizei.

"Durch das Chaos vor der Schule werden besonders die schwächsten Verkehrsteilnehmer - unsere Schulkinder - gefährdet. Viele sind im Straßenverkehr noch unsicher und mit solchen Situationen schnell überfordert", warnt Sven Schwarz.

Die betroffenen Fahrzeugführer müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Parkverstöße schlagen mit 25 Euro zu Buche, Verstöße gegen die Sicherungspflicht von Kindern können mit bis zu 70 Euro geahndet werden. Die Polizei kündigt weitere unangekündigte Kontrollen an, um die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu gewährleisten.

