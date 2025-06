POL-WHV: Hund bei sommerlichen Temperaturen im Auto - Zeugenhinweis führt zum Einschreiten

Wilhelmshaven (ots) - Am Abend des 11. Juni 2025 kam es gegen 20:48 Uhr im Hinterhof eines Wohnhauses in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Beschuldigte, ein 29-jähriger Mann aus Wilhelmshaven, ein Mobiltelefon aus der Hand eines Zeugen an sich. Das ...

mehr