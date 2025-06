Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Mobiltelefons in Wilhelmshaven - Beschuldigter im Nahbereich angetroffen

Wilhelmshaven (ots)

Am Abend des 11. Juni 2025 kam es gegen 20:48 Uhr im Hinterhof eines Wohnhauses in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Beschuldigte, ein 29-jähriger Mann aus Wilhelmshaven, ein Mobiltelefon aus der Hand eines Zeugen an sich. Das Telefon gehörte der 47-jährigen Geschädigten, die ebenfalls in Wilhelmshaven wohnhaft ist. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte vom Ort des Geschehens.

Im Rahmen der polizeilichen Nahbereichsfahndung konnten sowohl der Beschuldigte als auch der Zeuge kurze Zeit später in der Nähe angetroffen werden. Das entwendete Mobiltelefon blieb jedoch trotz intensiver Suche bislang unauffindbar.

Alle beteiligten Personen standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, was die unmittelbare Klärung des Sachverhalts erschwerte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell