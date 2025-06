POL-WHV: Ladendiebstahl im Supermarkt

Varel (ots) - Am Montagabend wurden Polizeibeamte in Varel zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten um ein Rehkitz gerufen. Ein 24-jähriger Mann aus Bockhorn hatte das junge Wildtier im Wald gefunden und zunächst an sich genommen. Anschließend übergab er das Rehkitz an ein in der Nähe des Fundortes wohnendes Paar aus Varel (45 und 43 Jahre). Als der Finder das Kitz ...

