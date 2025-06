Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufbruch eines Baucontainers in Jever - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Am Pfingstmontag, 09.05.2025, gegen 14:10 Uhr, wurde der Polizei der Aufbruch eines Baucontainers in der Sillensteder Straße in Jever gemeldet.

Vor Ort wurde festgestellt, dass der auf einem Feldweg abgestellte Baucontainer aufgeflext wurde. Aus dem Container wurden nach Angaben des Geschädigten diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise deuten darauf hin, dass der/die Täter mit einem Quad unterwegs gewesen sein könnten, da entsprechende Fahrspuren in der Nähe festgestellt wurden.

Die Polizei in Jever bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 7449-0 zu melden.

