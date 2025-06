Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gasgrill gerät in Brand - Eigentümer leicht verletzt

Schortens (ots)

Am 09.05.2025, gegen 14:53 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Wilhelmshaven/Friesland ein Brand in der Gesine-Koch-Straße in Schortens gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Eigentümer kurz zuvor die Gasflasche seines Grills gewechselt hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache strömte anschließend unbemerkt Gas aus. Beim anschließenden Entzünden des Grills kam es zu einer Stichflamme, die den Eigentümer leicht verletzte und den Grill in Brand setzte. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schortens konnte das Feuer rasch löschen und die Gasflasche herunterkühlen. Der Gasgrill wurde dabei erheblich beschädigt.

