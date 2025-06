Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever für den Zeitraum vom 06.06.2025-09.06.2025

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 06.07.2025, 16:25 Uhr bis 07.07.2025, 00:15 Uhr, verschaffte sich der unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zum Einfamilienhaus in der Hegemannstraße in Hooksiel. Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten des Hauses durchsucht und durchwühlt. Es wurde Diebesgut im sechsstelligen Bereich entwendet. Nach der Tat entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Pedelec-Fahrern Am 07.06.2025 um 14:59 Uhr beabsichtigte ein 65-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW, von der Waldstraße in Schortens rechts in die Addernhausener Straße abzubiegen. Hierbei übersah er zwei Pedelec-Fahrer welche den dortigen Geh-/Radweg befuhren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurden und im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell