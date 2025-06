Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilungen PK Varel, Betrachtungszeitraum: 07. - 09.06.2025

Körperverletzung im Innenstadtbereich

Varel- Am Samstagvormittag ist es zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen in der Vareler Innenstadt gekommen. Eine männliche Person überquert mit seinem Fahrrad die Kreuzung Neue Straße /B437 in Richtung Innenstadt. Das 85-Jährige weibliche Opfer wartet an einer Fußgängerampel. Die männliche Person fährt auf das Opfer zu und schlägt ihr unvermittelt in das Gesicht. Die Person setzt seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, wobei er in der Hindenburgstraße einem weiteren 85jährigen männlichen Opfer auf gleiche Art und Weise während der Vorbeifahrt in das Gesicht schlägt. Anschließend flüchtet er weiter in Richtung Stadtzentrum. Beide Opfer erleiden Schmerzen im Gesicht. Die Person wird beschrieben als etwa 40jährig und sehr groß. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Varel (04451-9230) zu melden.

Einbruch in verlassenes Einfamilienhaus

Varel - In der Nacht zum Pfingstsonntag nahm eine aufmerksame Anwohnerin verdächtige Geräusche vom Grundstück eines derzeit unbewohnten Wohnhauses am Kronenweg wahr und alarmierte die Polizei. Nach polizeilicher Umstellung des Objektes und Androhung, einen hinzugezogenen Diensthund einzusetzen, gaben sich zwei männliche Personen zu erkennen, die zuvor gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen waren. Die aus Varel stammenden männlichen Beschuldigten im Alter von 37 und 39 Jahren, wurden nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf freien Fuß gesetzt. Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls verantworten.

Einbruch in Zeteler Restaurant

Zetel - In der Nacht zum Samstag gelangen bislang unbekannte Täter durch ein unverschlossenes Fenster in ein an der Neuenburger Straße gelegenes Restaurant und entwendeten aus der Kasse Wechselgeld in niedriger dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlung wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Varel - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag verunstalteten bislang unbekannte Täter am Schlossplatz einen Stromverteilerkasten durch Aufsprühen eines Graffitos. Das tatbetroffene Objekt gehört zu einer Reihe von Verteilerkästen im Stadtgebiet, die derzeit durch eine Künstlerin optisch umgestaltet werden. Diese wird sich nun der Oberflächengestaltung erneut zuwenden müssen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zetel - Am frühen Sonntagmorgen beendete eine Funkstreifenwagenbesatzung der Vareler Polizei einen Einsatz an der Jakob-Borchers-Straße als ein Pkw BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich der Wilhelmshavener Straße angehalten, der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer sein Fahrzeug führte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der Bockhorner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Bockhorn - Am Samstagvormittag befuhr eine 81-jährige Frau aus Bockhorn mit ihrem Pkw Opel den Kundenparkplatz einer Apotheke an der Lange Straße. Dabei beschädigte sie einen parkenden Pkw Smart. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne Maßnahmen zum Schadensausgleich getroffen zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie wird sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.

Diebstahl aus Pkw

Dangast - In der Nacht zum Pfingstsonntag schlugen bislang unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines auf einem Grundstück der Straße An der Rennweide parkenden SUV des Fabrikats BMW ein und entwendeten daraus einen ledernen Rucksack, in welchem sich Schulutensilien und ein Musikinstrument befanden. Der Schulrucksack konnte am Sonntagvormittag durch Passanten im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang wird nochmals davor gewarnt, Gegenstände jeglicher Art sichtbar in Fahrzeugen zu hinterlassen und damit möglichen Tätern Tatmöglichkeit zu eröffnen beziehungsweise Begehrlichkeiten hinsichtlich dieser Gegenstände zu wecken.

Trunkenheit im Verkehr mit anschließendem Verkehrsunfall Varel - Am Abend des Pfingstsonntag befuhr ein 19jähriger Vareler mit einem Pkw die Straße Schloßplatz und kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass er durch diverse Hecken Beete fuhr sowie einen Mülleimer und einen Stromverteilerkasten zerstörte. Letztendlich kam er auf der Grünfläche vor dem Amtsgericht Varel zum Stehen. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille festgestellt, sodass sich der Vareler nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen muss. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Fahrer selbst sowie ein weiterer Insasse sind glücklicherweise nicht verletzt worden.

