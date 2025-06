POL-WHV: Unbekanntes Fahrrad gefunden - Eigentümer gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Am 05.06.2025, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Sportstudios in der Straße Groß Belt in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Pkw Daimler-Benz wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Bereich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter ...

