Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen reagieren vorbildlich

Schortens (ots)

Am 04.06.2025, gegen 16:08 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Mühlenweg in Schortens. Ein Pkw-Fahrer kollidierte beim Einparken mit einem geparkten Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher aus und wurde von den Zeugen direkt angesprochen. Trotz der Ansprache begab sich der Mann unter einem Vorwand in den Supermarkt. Den Zeugen fiel dabei ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann auf, weshalb sie die Polizei informierten. Die eingetroffenen Beamten konnten den Mann im Markt antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

