POL-WHV: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Bereits am 21.05.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem tätlichen Angriff auf eine 24-jährige Frau im Bereich Lönsweg / An der Heete in Wilhelmshaven. Die Frau wurde von zwei Jugendlichen (etwa 14-15 Jahre alt) zunächst zu Fuß passiert. Kurz darauf bemerkte sie, dass die Jugendlichen offenbar umgedreht hatten und sich nun hinter ihr befanden. Einer der beiden legte ...

